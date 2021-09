Brilla Netflix dopo upgrade del target price da parte di Atlantic Equities

editato in: da

(Teleborsa) – Ottima performance per Netflix, che scambia in rialzo del 3,43%, attestandosi a 610,8. Il titolo della società attiva nel settore dei video on demand beneficia dell’aumento del target price da parte di Atlantic Equities: a 780 dollari da 690 dollari, il più alto tra i principali analisti di Wall Street.

Atlantic ha anche aumentato le sue previsioni per gli abbonati al 2024 e ha affermato che si aspetta che Netflix abbia 311 milioni di abbonati nel 2025, rispetto ai 209 milioni alla fine del secondo trimestre.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 618,4 e successiva a quota 638,3. Supporto a 598,6.