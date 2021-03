Brilla il mercato americano. Volano titoli finanziari ed energetici

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra un balzo dell’1,79%; sulla stessa linea, balzo dell’S&P-500, che continua la giornata a 3.891 punti. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,16%); sulla stessa linea, balza in alto l’S&P 100 (+2,03%).

Dopo un mese negativo, caratterizzato da un generato sell-off, gli investitori hanno ripreso ad acquistare a piene mani i titoli a stelle e strisce. A spingere al rialzo il mercato americano, per le prospettive di una ripresa più rapida, sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovo vaccino monodose Johnson & Johnson e l’approvazione da parte della Camera del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari.

Finanziario (+2,97%), utilities (+2,84%) e beni industriali (+2,63%) in buona luce sul listino S&P 500.

Al top tra i giganti di Wall Street, Boeing (+4,39%), DOW (+3,93%), Apple (+3,79%) e Exxon Mobil (+3,66%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Discovery (+9,63%), Discovery (+5,82%), Tesla Motors (+4,94%) e FOX (+4,79%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Tripadvisor, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.

Calo deciso per Liberty Global, che segna un -1,16%.

Contrazione moderata per Vertex Pharmaceuticals, che soffre un calo dello 0,87%.

Sottotono Monster Beverage che mostra una limatura dello 0,83%.

(Foto: David Vives / Pixabay)