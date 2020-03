Brilla il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, con il Dow Jones che mostra un balzo del 4,34%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento lo S&P-500, che con il suo +4,1% avanza a quota 2.577,1 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+3,4%), come l’S&P 100 (3,9%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+7,17%), sanitario (+4,77%) e beni industriali (+4,45%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Boeing (+13,10%), Walgreens Boots Alliance (+8,70%), Home Depot (+6,49%) e Chevron (+6,14%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su DOW, che prosegue le contrattazioni a -3,00%.

Sottotono Wal-Mart che mostra una limatura dello 0,76%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Broadcom (+9,01%), Electronic Arts (+8,91%), NetApp (+8,65%) e Vodafone (+8,10%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Bed Bath & Beyond, che prosegue le contrattazioni a -7,18%.

Lettera su Tesla Motors, che registra un importante calo del 3,88%.

Affonda Discovery, con un ribasso del 3,28%.

Crolla Analog Devices, con una flessione del 2,41%.