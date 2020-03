Brilla il mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione euforica per Wall Street, dopo il dato sulla produzione industriale migliore delle stime e l’annuncio della Fed di iniettare nuova liquidità nel sistema. Il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, ha detto che “il governo statunitense potrebbe introdurre delle limitazioni ai mercati finanziari, ma non vuole chiuderli”. Potremmo ridurre gli orari – ha spiegato durante la conferenza stampa alla Casa Bianca sulla gestione dell’emergenza legata al Covid-19 – ma “crediamo nella necessità di tenere i mercati aperti“.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones che mostra un balzo del 3,04%; sulla stessa linea, avanza con forza lo S&P-500, che continua gli scambi a 2.491,26 punti. Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+5,2%), come l’S&P 100 (4,7%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti utilities (+11,49%), beni di consumo per l’ufficio (+6,72%) e informatica (+5,21%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto energia, che riporta una flessione di -1,46%.

Al top tra i giganti di Wall Street, DOW (+17,32%), Intel (+10,47%), Wal-Mart (+8,94%) e Procter & Gamble (+8,24%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -5,71%.

Vendite a piene mani su McDonald’s, che soffre un decremento del 3,50%.

Pessima performance per United Technologies, che registra un ribasso del 2,75%.

Sessione nera per Chevron, che lascia sul tappeto una perdita del 2,40%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Liberty Global (+14,09%), Liberty Global (+13,49%), Dish Network (+11,84%) e Vodafone (+11,65%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Bed Bath & Beyond, che continua la seduta con -12,40%.

In caduta libera Marriott International, che affonda del 7,79%.

Pesante Wynn Resorts, che segna una discesa di ben -4,78 punti percentuali.

Seduta drammatica per Ross Stores, che crolla del 3,75%.

