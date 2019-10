Brilla il listino americano e supera delusione Amazon

editato in: da

(Teleborsa) – Prosegue in rialzo la borsa di Wall Street, dopo un avio prudente, con l’attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trimestrali. Sul fronte macro, è stata diffusa la fiducia dei consumatori americani secondo il sondaggio dell’università del Michigan.

Sul versante societario, sotto pressione Amazon che ha annunciato una trimestrale deludente e paga dazio con un calo di oltre 1 punto percentuale, sopra i minimi di seduta. Intel, invece, festeggia con un +7% i conti del trimestre nel complesso positivi e si colloca in vetta al principale paniere DOW30.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones è in aumento dello 0,70%; sulla stessa linea, lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,49%, portandosi a 3.024,93 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+0,73%), come l’S&P 100 (0,6%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+1,16%), materiali (+0,98%) e telecomunicazioni (+0,89%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti utilities (-1,08%) e beni di consumo per l’ufficio (-0,53%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Intel (+7,68%), Caterpillar (+3,77%), 3M (+3,04%) e Walgreens Boots Alliance (+1,84%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Coca Cola, che prosegue le contrattazioni a -1,56%.

Soffre Procter & Gamble, che evidenzia una perdita dell’1,09%.

Contrazione moderata per Travelers Company, che soffre un calo dello 0,87%.

Sottotono Boeing che mostra una limatura dello 0,81%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Tesla Motors (+8,02%), Intel (+7,68%), Charter Communications (+7,05%) e Nvidia (+3,84%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Illumina, che ottiene -7,60%.

Sessione nera per Gilead Sciences, che lascia sul tappeto una perdita del 4,47%.

In caduta libera SBA Communications, che affonda del 2,53%.

Preda dei venditori Cerner, con un decremento dell’1,53%.

(Foto: © Ton Snoei | 123RF)