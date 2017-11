Brexit, via dall’UE il 29 marzo 2019

(Teleborsa) – 29 marzo 2019 ore 23: il premier britannico Theresa May mette nero su bianco l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea e avverte che non verranno tollerati tentativi di fermare il processo.

Il primo ministro in un intervento sul Daily Telegraph, spiega la sua decisione affermando che “non intende tollerare” alcun tentativo di bloccare l’uscita dall’Unione.

“Nessuno dubiti della nostra determinazione o metta in discussione la nostra risolutezza, la Brexit sta avvenendo”, ha affermato.

E, perentoria, ha spiegato che “data e ora” saranno inserite “nella prima pagina” della proposta di legge di divorzio per mostrare quanto il governo sia determinato nel portare a termine il processo di addio all’UE-28.

La legge quadro, dopo il via libera in prima lettura alla Camera dei Comuni, è ora in seconda lettura ed in questa fase vengono presentati gli emendamenti.