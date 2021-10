Brexit, UE: “Lavoriamo a una soluzione rapida per Irlanda Nord&#...

(Teleborsa) – “Lavoriamo intensamente per trovare delle soluzioni pratiche ad alcune delle difficoltà che sta vivendo la popolazione nordirlandese. Vogliamo arrivare presto a queste soluzioni”. È quanto ha affermato il portavoce della commissione Ue Daniel Ferrie nel corso del briefing quotidiano commentando le affermazioni del ministro britannico per la Brexit, David Frost.

In mattinata Frost, definendo la Brexit “la fine di un lungo incubo”, ha avvertito l’Unione europea che, senza un nuovo accordo sulla questione dell’Irlanda del Nord che Downing Street ritenga accettabile, la Gran Bretagna potrebbe attivare la procedura ex articolo 16 per il recesso dell’intesa con Bruxelles sulla Brexit.

“Non commentiamo alcuna ipotesi di scenario, non importa se si tratti di affermazioni poetiche o aggressive” ha fatto sapere la Commissione Ue.