Brexit, Tusk: “siamo vicini a progressi sufficienti”

(Teleborsa) – E’ fiducioso il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk che su Twitter si dice “incoraggiato dopo la mia telefonata con il premier irlandese Leo Varadkar sull’avanzamento della questione Brexit in Irlanda. Ci avviciniamo a raggiungere un progresso sufficiente al Summit di dicembre”.

Il governo britannico è alle prese con le faticosissime negoziazioni sull’uscita dall’UE, che potrebbe costare a Londra fra 40 e 60 miliardi di euro. Questo nodo potrebbe essere sciolto proprio oggi, durante un incontro a Bruxelles fra il Premier britannico, Theresa May, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ed il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. Oggi è, infatti, in calendario la riunione dell’Eurogruppo, in occasione della quale è stato messo in agenda anche questo appuntamento.

L’incontro è preceduto da un certo ottimismo, poiché fonti europee parlano di un “accordo fatto al 90%” sui tre nodi principali della trattativa.

L’incontro odierno, gioca un ruolo fondamentale e, appare come la partita decisiva, l’ultima spiaggia per superare l’impasse di Londra ed arrivare al summit europeo del 14-15 dicembre con un accordo in tasca, che consentirà alle parti di passare finalmente alla fase due del programma, cioè le trattative di carattere commerciale.