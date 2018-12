Brexit, Tusk: “L’Ue vuole aiutare May ma la domanda è come”

editato in: da

(Teleborsa) – “I 27 Paesi Ue vogliono aiutare, la questione è come”. Questo il commento del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, su Twitter, al termine del suo incontro, ieri a Bruxelles, con la premier britannica Theresa May. Un confronto che Tusk ha definito “lungo e franco”, quest’ultimo un termine che in diplomazia si usa quando la quadratura del cerchio non c’è.

L’obiettivo del tour europeo della premier britannica, che oggi a Dublino incontrerà il premier irlandese Leo Varadkar, parte in causa e titolare dell’ultima parola sulla materia in sede Ue, è quello di cercare delle rassicurazioni in merito alla frontiera fra le due Irlande. Rassicurazioni che potrebbero convincere i deputati conservatori recalcitranti a votare l’accordo, dopo l’umiliante slittamento del voto. Il nodo centrale è la questione del backstop, il meccanismo vincolante di salvaguardia del confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, qualora non fosse trovata un’altra soluzione al termine del periodo di transizione successivo alla Brexit. Sul tema, secondo le indiscrezioni più ottimistiche, sembra ci sia la possibilità di allegare all’accordo un documento, giuridicamente spendibile, che garantisca Londra sulla natura temporanea di questo strumento.

Dopo gli incontri di ieri a Bruxelles e prima all’Aia con Mark Rutte e a Berlino con Angela Merkel, il bilancio per May sembra tutt’altro che positivo e lo spettro del no deal si fa sempre più concreto. Un divorzio dall’Ue senza accordo che fa paura a molti.

La premier britannica, tuttavia, continua a mostrarsi positiva e alla stampa ha dichiarato che i colloqui sono “solo agli inizi” e che vi è è, da parte degli interlocutori europei, “la determinazione condivisa di affrontare la questione del bacstop e risolverla”.