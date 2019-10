Brexit, Tusk: “Fondamentali dell’accordo ci sono”

editato in: da

(Teleborsa) – La saga della Brexit potrebbe finire a breve, anche entro la mezzanotte di oggi, con tanto di “testo legale pronto”, ma con i “partner britannici tutto può succedere”.

Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo uscente Donald Tusk in un’intervista alle tv polacche TVN24 e Polsat News, specificando che in teoria, in sette-otto ore, “tutto dovrebbe essere chiaro sulla Brexit”.

“I fondamentali di questa intesa sono pronti ed in teoria potremmo accettarlo domani“, ha aggiunto, pur confermando che gli intoppi sono sempre dietro l’angolo.

Le parole di Tusk arrivano a poche ore dal Consiglio europeo, l’ultimo in calendario per il voto su un accordo sulla Brexit entro la scadenza naturale del 31 ottobre.

Secondo fonti UE, sarebbe infatti già troppo tardi per dare un sì formale all’accordo, ipotizzando, nel migliore dei casi, un via libera politico per poi indire in un secondo tempo un Consiglio straordinario ad hoc.

“Non sappiamo ancora se ci sarà un accordo, non abbiamo visto il testo, e non sappiamo che possibilità ha di ottenere il via libera a Westminster“, hanno aggiunto le stesse fonti UE.

La stessa aria si respira dall’altra parte della Manica, sponda irlandese. “Lo spiraglio per un possibile accordo c’è, ma vi sono ancora molte questioni da risolvere”, ha infatti dichiarato il premier irlandese Leo Varadkar.

Varadkar, che si è incontrato di recente con il collega inglese Boris Johnson, ha parlato di “progressi”, ma rimane cauto sui tempi ipotizzando a sua volta un Consiglio Europeo straordinario, prima del 31 ottobre, visto che non si farà in tempo a chiudere un accordo entro il summit previsto nelle prossime 48 ore.