Brexit, Theresa May tira dritto e vuole restare a tutti i costi

editato in: da

(Teleborsa) – Sono in tanti a chiedersi cosa ne sarà della premier britannica Theresa May qualora il controverso accordo di uscita dalla Ue siglato con Bruxelles venisse bocciato da Westminster il prossimo 11 dicembre. A fare chiarezza sul futuro ci ha pensato la diretta interessata che gioca d’anticipo dichiarando di voler restare a Downing Street.

Nel corso di un’intervista tv, la May si è dimostrata ottimista e determinata a battersi per la ratifica parlamentare dell’intesa. “Il mio compito è garantire che il governo faccia quello che la gente ci ha chiesto, cioè la Brexit”, ha ribadito.

MA LA MAY CONTINUA A PERDERE PEZZI – Dalle parti di Londra però si respira un clima pesante e la premier perde anche Sam Gyimah, sottosegretario all’Università del Regno Unito. Una decisione arrivata, come le altre, in segno di dissenso rispetto all’accordo siglato con l’Ue. Insomma, nuvoloni a Downing Street che anticipano un fronte temporalesco pronto a esplodere: con Gyimah sono sette i membri del governo che hanno abbandonato la barca in segno di protesta.