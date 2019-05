Brexit, Theresa May si arrende e presenta le dimissioni

editato in: da

(Teleborsa) – Theresa May lascia e annuncia le sue dimissioni da leader del partito conservatore e da Premier. La decisione era ampiamente attesa dopo la riunione di questa mattina e dopo le defezioni dei suoi Ministri, che hanno “abbandonato la nave”. L’ultimo schiaffo è arrivato ieri, 23 maggio 2019, dal Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Andrea Leadsom, che si è dimessa in aperta polemica con la Premier.

La Premier lo ha fatto in diretta TV, uscita dal portone del numero 10 di Downing Street, senza dissimulare le lacrime, affermando “Ho servito il Paese che amo”.

La May, esprimendo rammarico per non esser riuscita ad attuare la Brexit, ha confermato che lascerà la guida del partito Tory a partire dal 7 giugno e che inizierà il 10 giugno la ricerca del nuovo leader del partito, che subentrerà alla guida del governo. Il favorito, al momento, l’ex Ministro degli Esteri sembra essere Boris Johnson, figura chiave nella campagna referendaria del 2016.