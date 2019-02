Brexit, Theresa May e l’ultima chance per evitare il “no deal”

editato in: da

(Teleborsa) – Theresa May, d’accordo con i vertici europei, sarebbe pronta a giocarsi il via libera sulla Brexit in un vertice dell’ultimo minuto a Bruxelles. Il prossimo 21 marzo, la Premier britannica avrebbe in programma di volare a Bruxelles per un vertice nel tentativo di ottenere ulteriori concessioni da parte dell’Ue, secondo quanto riferiscono fonti vicine alle parti a Bloomberg.

In questo modo, Theresa May riuscirebbe a presentare in Parlamento l’accordo rinegoziato, offrendo, proprio a ridosso della deadline per il divorzio – fissato per il prossimo 29 marzo – un aut aut ai detrattori della Brexit: la possibilità di scegliere tra un’uscita dall’Unione ordinata ed un “no deal” che potrebbe avere effetti pesanti sul valore della sterlina.

Per facilitare questa strategia, ieri 12 febbraio, la May ha trascorso due ore e mezza dalla Camera dei Comuni, nel tentativo di chiedere tempo ai rappresentanti per portare a casa condizioni migliori sull’intesa. Per tutta risposta, i parlamentari britannici hanno accusato la Premier di prendere tempo al fine di mettere sotto scacco il Parlamento.

Una strategia rischiosa, dunque, che troverebbe conferma nelle rivelazioni di Oliver Robbins ad ITV News. Il capo negoziatore della Brexit targata May, infatti, avrebbe fornito alcune prove in merito al tentativo da parte della Premier di spingere il Parlamento ad esprimersi sull’accordo con l’Unione nell’ultima settimana di marzo. A quel punto, stando alle dichiarazioni attribuite a Robbins, la scelta proposta ai Comuni sarebbe tra l’accordo rinegoziato ed il prosieguo delle trattative con Bruxelles, potenzialmente per un periodo di tempo molto lungo.