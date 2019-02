Brexit, Theresa May al lavoro per guadagnare tempo

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre si avvicina il 29 marzo, data del divorzio tra il Regno Unito e l’Unione europea, la premier inglese Theresa May cercherà di convincere il Parlamento a concederle due settimane in più per migliorare l’accordo sulla Brexit.

Nel tentativo di azzerare le azioni politiche volte a prendere il controllo dei negoziati con Bruxelles, Theresa May sarà oggi, 12 febbraio 2019, alla Camera dei Comuni per chiedere ai rappresentanti di non ostacolare i suoi sforzi.

L’obiettivo della Premier, infatti, è quello di tenere testa ai parlamentari filo-europeisti che nella giornata di giovedì potrebbero tentare il colpo di mano, votando una serie di emendamenti che costringerebbero il Governo a ritardare il processo di uscita dall’Ue. Ipotesi che Theresa May vorrebbe rimandare, almeno fino al voto del 27 febbraio sul piano alternativo.

Intanto, lo scorso 11 febbraio, il Segretario inglese per la Brexit, Stephen Barclay, ha effettuato il primo incontro con il capo negoziatore incaricato da Bruxelles, Michel Barnier. Il vertice, secondo una portavoce, avrebbe prodotto un esito “costruttivo”, portando i due ad accettare il prosieguo dei colloqui ed il lavoro sinergico volto a trovare una soluzione.