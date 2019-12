Brexit, tempi duri per l’Europa: quali le prossime sfide

editato in: da

Il Regno Unito uscirà dall’Europa entro il 31 gennaio 2020, è ormai stato deciso. Dopo le elezioni e la vittoria schiacciante di Boris Johnson la Brexit è diventata una realtà con cui l’Unione dovrà fare i conti. Sono passati più di tre anni da quando si è tenuto il Referendum ma, dal 2016 ad oggi, l’Ue ha dovuto dare i conti con imprevisti ed emergenze che alla fine l’hanno indebolita.

Quando il Regno Unito ha annunciato l’intenzione di andarsene, infatti, le attenzioni si sono tutte concentrate sulla Brexit, con la conseguenza che meno tempo ed energie sono state dedicate alle questioni urgenti sollevate da altri Stati Membri. In pratica, di fronte ad un problema imminente da risolvere sono state tralasciate quelle che sono state descritte dagli esperti come delle “minacce a lungo termine”, sia a livello economico che a livello politico. La questione, dunque, adesso è molto delicata.

Le nazioni che hanno aderito al patto Ue si stanno ribellando a Bruxelles e, di fatto, più passa il tempo e più si allontanano dal percorso stabilito dalla norme europee in materia di contenimento del bilancio. Nel 2020 quindi, oltre a dover gestire l’uscita dell’Inghilterra e le richieste del partito dei conservatori, l’Ue deve affrontare le conseguenze derivanti da un totale crollo della fiducia da parte degli Stati Membri. E questo è un aspetto da non sottovalutare, perché la fiducia sta alla base del patto che ha spinto a dare vita al progetto di unificazione dell’Europa ed è fondamentale per dar forza e unità all’intero sistema.

Come se non bastasse, Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea (BCE), ha ammesso questo mese che l’UE stava affrontando “una crescita relativamente debole”. Allo stesso tempo, la fiducia dei consumatori e degli investitori nella zona euro è scesa a – 8,1 punti a dicembre, ovvero diminuendo di 0,9 nove punti rispetto ai -7,2 dello scorso mese. Le stime per il prossimo anno, inoltre, non sono per niente incoraggianti.

Come riporta l’ultimo rapporto sulle prospettive economiche regionali, l’FMI ha annunciato che il PIL reale in tutto il continente si ridurrà a un misero 1,4% – in calo rispetto al 2,3% del 2018 – prima di registrare una debole ripresa raggiungendo l’1,8% nel 2020. Perché tutto questo dovrebbe preoccupare l’Europa? Bene, per capire quanto la posizione di noi europei è debole in questo momento basta affacciarsi sulla scena mondiale e fare un paragone con le altre potenze economiche e politiche con cui dovremmo concorrente.

Prendendo a riferimento il mercato azionario degli Stati Uniti, per esempio, l’indece USA S&P 500 ha guadagnato il 33,29% negli ultimi 12 mesI, mentre in Cina l’indice CSI 300 ha aggiunto il 32,61%. Al contrario, il DAX, il principale rappresentante del cuore economico dell’UE, ha guadagnato solo il 25,25%. Questo quadro mostra in maniera esaustiva la relativa debolezza dell’economia europea al momento e, di fatto, non lascia presagire niente di buono per il prossimo anno.