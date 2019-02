Brexit, Svizzera e Regno Unito siglano accordo commerciale

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo aver regolato, nei mesi scorsi, il trasporto aereo, le assicurazioni e la libera circolazione delle persone, Svizzera e Regno Unito hanno firmato oggi un accordo bilaterale per il mantenimento delle relazioni economiche e commerciali dopo la Brexit.

Siglata dal ministro per il Commercio estero inglese Liam Fox e dal collega svizzero dell’Economia Guy Parmelin, l’intesa è stata estesa al Principato del Liechtenstein (in virtù dell’unione doganale vigente con la Svizzera) ed entrerà in vigore con il cessare degli accordi tra Europa e Regno Unito. Se la fase di transizione prevista tra Ue e Regno Unito entrerà in vigore il 30 marzo, gli accordi bilaterali attuali Svizzera-Gb continueranno a essere applicabili e i nuovi accordi serviranno dopo la fase di transizione. In caso di Brexit senza accordo il nuovo protocollo sarà, invece, applicato a titolo provvisorio dal 30 marzo.

L’accordo prevede che i diritti e gli obblighi economici e commerciali derivanti dagli accordi elvetici con l’Unione europea restino in vigore tra i due Paesi contraenti anche dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue. Un’intesa raggiunta nel quadro della strategia “Mind the Gap” del Consiglio federale che riproduce gran parte degli accordi commerciali stipulati con l’Ue e che attualmente disciplinano le relazioni tra Svizzera e Regno Unito. Tra questi vi sono, ad esempio, l’accordo di libero scambio del 1972, l’accordo sui mercati pubblici, l’accordo sulla lotta alla frode, una parte dell’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e l’accordo agricolo del 1999. Accordi che mirano a ridurre o eliminare le barriere commerciali e le discriminazioni negli scambi economici.