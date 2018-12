Brexit: sterlina in netta ripresa dopo le previsioni di voto

editato in: da

(Teleborsa) – La sterlina riparte nel pomeriggio, tornando ad attestarsi sui 1,2583 dollari dopo la brusca frenata registrata nella notte ad 1,2475, ed il successivo rimbalzo ad 1,26. Un brusco calo della valuta britannica, tornata a salire solo quando i conteggi previsionali sul voto di oggi per la fiducia al Governo, hanno dato la premier May vincente.

La votazione, che si terrà intorno alle 19 ora italiana, determinerà la possibilità per Theresa May di continuare nel tentativo di modificare gli accordi con l’Ue in materia di Brexit, concedendole il tempo utile a trovare un appoggio parlamentare non ancora consolidato. L’alternativa, dettata da un’eventuale sconfitta al voto, segnerebbe l’annullamento dell’attuale accordo sulla Brexit, con una conseguente uscita problematica dall’Unione.