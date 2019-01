Brexit: Sony e Dyson si trasferiscono

editato in: da

(Teleborsa) – Il governo della May incassa due duri colpi nell’arco di meno di 48 ore. Ieri, 22 gennaio, infatti è arrivato l’annuncio della clamorosa delocalizzazione del colosso degli elettrodomestici Dyson, fiore all’occhiello dell’industria britannica, a Singapore. La decisione è stata ufficializzata durante una conference call con gli analisti direttamente dall’amministratore delegato Jim Rowan e, sebbene la scelta si stata motivata con la crescente importanza del mercato asiatico sul fatturato totale e non associata al divorzio Uk-Ue, la circostanza che il fondatore del gruppo, il visionario James Dyson sia stato uno dei più fervidi sostenitori della Brexit lascia aperto qualche dubbio sul reale motivo della dipartita.

La seconda stangata questa mattina da Sony che ha comunicato che sposterà la sua sede europea dalla Gran Bretagna all’Olanda per evitare problemi doganali. Userà una società registrata lo scorso anno per rendere l’azienda “una compagnia con sede nell’Unione europea” in modo da mantenere i vantaggi del mercato unico.

Pur non traslocando personale ne operazioni dell’attuale filiale inglese, la Sony, con questo gesto, ricalca le orme di altri giganti dell’industria mondiale che hanno già fatto il salto come Panasonic lo scorso anno e preannuncia un effetto domino per tanti altri grandi come i giapponesi Mufg, Nomura Holdings, Daiwa Securities, Sumitomo Mitsui Financial Group.

Ed al tentativo di Fox di trovare una soluzione condivisa con l’Ue, fa da contraltare l’ultimo monito del capo negoziatore europeo, Michel Barnier, che ha chiarito che Londra dovrà farsi carico del conto del divorzio dall’Unione anche nel caso di mancato accordo.

A pesare sono soprattutto gli impegni presi nel quadro del bilancio Ue pluriennale in corso (2014-2020). Il governo britannico ha parlato di un importo compreso tra 40 e 45 miliardi di euro, cifre non confermate da fronte Ue. Barnier ha ricordato che “questi impegni sono di natura legale dal punto di vista del diritto internazionale”. Poi ha aggiunto: “Non riesco a immaginare che gli inglesi non rispettino i loro impegni internazionali”.