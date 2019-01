Brexit, si attende il voto finale alla Camera dei Comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Conto alla rovescia per il voto del Parlamento britannico che si pronuncerà sul futuro dell’accordo raggiunto tra Theresa May e L’Unione Europea sulla Brexit, dopo il rinvio dell’11 Dicembre scorso.

Secondo gli esperti ci sarà una sonora sconfitta per Premier inglese che, per far approvare il compromesso conquistato a Bruxelles, ha bisogno di 326 voti favorevoli sui 650 presenti all’interno della Camera dei Comuni.

A far ancora sperare la May sono i molti deputati che durante la giornata, partita con un distacco di 200 voti previsto dai giornalisti inglesi tra il “no” e il “si”, hanno dichiarato di aver cambiato idea e voler votare a favore.

La stima pubblicata nel pomeriggio infatti, ha mostrato un margine di distacco molto più breve rispetto ai parlamentari contrari, accorciando di 100 voti la distanza da percorreee per giungere ad un epilogo favorevole del voto e la May ha già fatto sapere che dopo il risultato interverrà per un annuncio.