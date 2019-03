Brexit senza fine, May baratta posto con ok all’accordo?

editato in: da

Un tunnel di nome Brexit alla fine del quale non si vede ancora luce. A dieci giorni esatti dalla data del Leave, fissata al 29 marzo, Londra si incarta ancora, pericolosamente su se stessa.

Altro schiaffo per la Premier britannica Theresa May – sempre più schiacciata fra il pressing interno di una fronda di deputati e il gelo dei leader europei- e al suo estremo, ormai disperato tentativo di riproporre in Parlamento l’intesa siglata con l’Unione Europea, già bocciata due volte.

Nella giornata di ieri, infatti, John Bercow, il presidente della Camera dei Comuni , ha chiarito che il governo non può riproporre per la terza volta il medesimo accordo già bocciato due volte, pur con alcune variazioni semantiche che perònon cambiano la realtà dei fatti, facendo riferimento a numerosi precedenti citando un caso addirittura al lontano 1604 e un regolamento parlamentare del 1844.

Tradotto? Almeno per il momento non ci sarà un terzo voto sull’accordo, a meno che la prima ministra Theresa May non riesca a fare delle modifiche sostanziali che ne alterino il testo in tempo per il 20 marzo o che il governo britannico non trovi una scappatoia per aggirare la presa di posizione di Bercow.

IL “BARATTO” – Nel frattempo, rispunta l’ipotesi di un baratto in casa Tory fra il via libera all’accordo sulla Brexit e l’impegno della premier britannica a fissare una scadenza per le proprie dimissioni nei prossimi mesi dalla guida di governo e partito.

ESTENSIONE LUNGA? – Intanto, si fanno sempre più insistenti rumors econdo cui l’Ue sarebbe disposta a concedere al Regno Unito un’estensione dell’Articolo 50 per un periodo fino a nove mesi. Minimo fino al prossimo 1° luglio, dunque, rendendo concreta la possibilità, paradossale, che i cittadini UK partecipino alle elezioni europee di fine maggio.