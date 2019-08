Brexit, Regina autorizza stop chiesto da Johnson: Parlamento chiuso fino al 14 ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Mossa clamorosa del Premier britannico Boris Johnson che sfida tutti e tira nella battaglia parlamentare sulla Brexitla Regina Elisabetta che al termine della riunione del Consiglio privato nel castello di Balmoral, ha firmato il documento che accoglie la richiesta poco prima formulata da Johnson di prorogare la sospensione dei lavori di Westminster, fino al prossimo 14 ottobre.

In Inghilterra la chiamano “prorogation”: di fatto, una proroga della chiusura – solitamente estiva – dei lavori delle Camere fra una sessione e l’altra. Uno strumento, lasciato in dote dall’antica costituzione britannica, sul quale i parlamentari non hanno margine di azione: lo chiede il Primo ministro, ma è una prerogativa di Her Majesty, il cui via libera però è da sempre pura formalità, proprio per evitare di entrare nel perimetro squisitamente politico.

LO “SGAMBETTO” DI JOHNSON – Per molti, il tentativo estremo da parte del Premier di mettere definitivamente fuori gioco gli oppositori al No Deal (la temuta uscita senza accordo dall’Ue fissata al 31 ottobre) che, calendario alla mano, avranno pochissimo tempo per cercare di fermare con un’eventuale legge la corsa verso lo strapiombo del No Deal.

Il Premier dal canto suo – confermando in tv che il discorso della Regina (che presenta il programma del Governo) si terrà il 14 ottobre – nega che si tratta di una mossa per impedire un dibattito sulla Brexit e favorire il “No Deal”, ma le opposizioni sono sul piede di guerra: “Sono inorridito dalla sconsideratezza del Governo Johnson. Questo è un oltraggio e una minaccia per la nostra democrazia”, ha detto il leader laburista Jeremy Corbin.