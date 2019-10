Brexit, proseguono negoziati: “Costruttivi, ma molto lavoro da fare”

editato in: da

(Teleborsa) – Quando mancano ormai meno di 20 giorni alla data del Leave, fissata per la fine del mese di ottobre, proseguono le trattative – sulle montagne- tra Londra e Bruxelles sullaBrexit. “C’è ancora molto lavoro da fare” per sbloccare lo stallo e arrivare ad un accordo. Lo ha affermato il negoziatore dell’Ue per la Brexit, Michel Barnier, che tuttavia ha descritto come “costruttivi” i negoziati che si sono svolti durante il fine settimana.

Barnier, subito dopo l’incontro con Stephen Barclay, Segretario di Stato inglese per l’uscita dall’Unione europea, ha invitato alla calma, predicando pazienza, perché la trattativa per la Brexit è piuttosto tortuosa, un po’ come scalare una montagna. Quando gli è stato chiesto se la cima sia più o meno vicina, ha preferito non rispondere. Prossimo appuntamento, cruciale, il vertice europeo di Bruxelles del 17 e 18 ottobre.

Intanto, la Scozia pensa a un referendum per staccarsi da Londra: a portare avanti la mai sopita battaglia per la secessione, il gruppo All Under One Banner, fondato nel 2014 dall’attivista Neil MacKay, mentre migliaia di scozzesi nei giorni scorsi sono scesi per le strade di Edimburgo, rilanciando un chiaro messaggio indipendentista.

(Foto: © Ineta Alvarado/123RF)