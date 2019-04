Brexit, per la BOE il rischio no-deal è spaventosamente alto

editato in: da

(Teleborsa) – In tensione per la Brexit la Bank of England (BOE), spaventata soprattutto dall’ipotesi no-deal e dalle ripercussioni che potrebbe avere a livello economico sul Paese.

“Ora la situazione per la Brexit è davvero allarmante – ha dichiarato Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra in un’intervista a Sky News – . Siamo in una posizione in cui la volontà espressa dal parlamento britannico è a favore di una qualche forma di accordo, che possa interrompere lo stallo attuale. Il parlamento è contro un no-deal e anche il governo è contro un’uscita dall’Ue senza accordo. Nonostante ciò, il no-deal resta una possibilità”.

Carney parla di un rischio “spaventosamente alto”. “Il no-deal accadrà per caso, accadrà improvvisamente, non ci sarà alcuna transizione, sarà una Brexit disordinata accidentale”.

Queste sono ore di duro lavoro per la premier inglese Theresa May, che ha avviato un dialogo con il leader dei laburisti Jeremy Corbyn in vista di un nuovo accordo che potesse mettere d’accordo labour e tory: l’incontro era stato descritto come “costruttivo” ma parlamentari di entrambi i partiti erano stati molto critici.