Brexit, nulla di fatto nel vertice a sorpresa

editato in: da

(Teleborsa) – Ennesima fumata nera sulla Brexit nel vertice a sorpresa svoltosi a Bruxelles ieri, 14 ottobre. Nonostante il rincorrersi di voci su un possibile accordo, l’incontro tra il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab, e il capo negoziatore dell’Unione europea, Michel Barnier, si è concluso con un nulla di fatto.

Il nodo cruciale resta soprattutto quello del confine con l’Irlanda, come ribadito via Twitter dallo stesso Barnier, che ha parlato di “questioni chiave ancora aperte”, compreso il cosiddetto “backstop” per evitare barriere infrastrutturali con la Repubblica di Irlanda.

“Aggiornerò i 27 e l’Eurocamera sui negoziati” ha poi concluso Barnier.

La questione sarà riprese nel summit dei 27 Paesi Ue di mercoledì sera, in occasione del quale Barnier esporrà ai leader le ultime novità in materia di Brexit.

Resta comunque la volontà del governo di Londra di “fare progressi” per raggiungere un’intesa, come dichiarato in una nota congiunta dalla Premier britannica, Theresa May, e da Raab.