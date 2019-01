Brexit: nel pomeriggio nuovo colloquio May-Juncker

editato in: da

(Teleborsa) – Colloquio telefonico tra il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e la Premier britannica Theresa May atteso per il pomeriggio di oggi, 4 gennaio. Colloquio che intende aggiornare Bruxelles sullo stato dell’arte del piano d’uscita dall’Unione.

Il portavoce della Commissione UE, infatti, ha precisato che “la Premier britannica si è impegnata a informare i leader europei sugli ultimi sviluppi riguardanti la Brexit tema che sarà al centro della telefonata con Juncker e che il Presidente è ovviamente sempre disponibile ad ascoltare la Premier“.

Mentre monta la rischiosa ipotesi di un No Deal, Theresa May punta a portare in Parlamento il voto sulla Brexit nella settimana del 14 gennaio. L’annuncio era già arrivato lo scorso 17 dicembre, quando vista la forte opposizione all’accordo impartita dall’ala conservatrice della Camera Bassa, aveva deciso di rimandare il voto sull’uscita dall’Europa.