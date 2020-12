Brexit, Natale senza accordo?

editato in: da

(Teleborsa) – Entra nel vivo la partita tra Londra e Bruxelles quando mancano meno di 10 giorni al 31 dicembre, data che segna la fine del periodo di transizione.

I negoziati post-Brexit proseguono anche oggi a livello tecnico e politico. Lo riferiscono fonti ben informate a Bruxelles che seguono da vicino il dossier.

Se non ci saranno progressi nei prossimi due giorni, le squadre negoziali dovrebbero prendersi una pausa natalizia, hanno precisato le stesse fonti. Con o senza un accordo commerciale il Regno Unito lascerà il mercato unico a mezzanotte del 31 dicembre.

L’opzione No Deal – la più temuta e anche quella da scongiurare a tutti i costi – resta ancora saldamente sul piatto ma la trattativa resta incagliata sulla pesca.

Londra, che spinge per una ripartizione 80-20 per cento a suo favore nella sua zona di competenza, oltre al diritto esclusivo per i pescherecci britannici nell’area tra le 6 e le 12 miglia nautiche dalla propria costa, chiede una percentuale della quota di pesce catturato da imbarcazioni UE nella zona economica esclusiva del Regno Unito del 60% mentre l’UE ha offerto tra il 15 e il 18% salvo poi arrivare, venerdì scorso al 25%, proposta finale, già difficile da accettare per Paesi come Francia e Danimarca – il blocco che aveva inizialmente suggerito il 18%.