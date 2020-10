editato in: da

(Teleborsa) – La scadenza dei negoziati per la Brexit è vicina, dopo sarò troppo tardi. “Il momento della verità” lo definisce il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, in un post su Twitter, dopo la visita in Irlanda.

“Per avere un accordo – afferma – servono passi significativi da parte dei nostri amici britannici nei prossimi giorni. Non è solo una questione irlandese. E’ europea”.

