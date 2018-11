Brexit, May: voto del Parlamento prima di Natale. Merkel: “Oggi giorno triste”

editato in: da

(Teleborsa) – Semaforo verde del Consiglio d’Europa dell’accordo sulla Brexit: i 27 leader Ue hanno dato il via libera politicoall’Accordo di divorzio. Da oggi, dunque, partirà un dibattito nazionale sull’accordo per la Brexit, e il voto del Parlamento avrà luogo prima di Natale: lo ha dichiarato la premier britannica Theresa May nella conferenza stampa a margine.

“SOLO ACCORDO POSSIBILE” – La premier britannica ha voluto ribadire come questo sia “il solo accordo possibile”, respingendo al contempo ogni ipotesi sul futuro del suo governo e sulle eventuali conseguenze della bocciatura dell’accordo da parte della Camera dei Comuni, compreso anche un secondo referendum al quale si è detta già contraria, affermando di essere concentrata, appunto, solo sulla battaglia per convincere i propri parlamentari.

MERKEL: “GIORNATA STORICA, MA TRISTE PER LA BREXIT” – “Questa è una giornata storica, che lascia dietro di sé dei sentimenti contrastanti: da un lato è tragico che la Gran Bretagna lasci l’Unione Europea“, ma dall’altro è servita a dare all’Ue una nuova unità:queste le parole della Cancelliera tedesca Angela Merkel.

Una tristezza, però, che la May ha affermato di non condividere pur comprendendo perché alcune persone, dentro e fuori dalla Gran Bretagna, si sentono così. Per questo ha voluto precisare: “Lasciamo l’Unione Europa, non l’Europa”.