Brexit, May tenta la carta del quarto voto

(Teleborsa) – Theresa May sarebbe tentata di giocare la carta di un quarto voto per far passare il suo accordo con l’UE per la Brexit. Secondo la stampa inglese, la premier vorrebbe sfruttare lo scarto minimo dellavotazione che venerdì scorso ha bocciato per la terza volta il testoottenuto con l’Unione Europea, facendo così scadere anche la data del 22 maggio per l’uscita dall’UE.

L’ultima votazione si è infatti concluso con “soli” 34 tories contrari all’accordo, una cifra minima da quando sono iniziati i lavori a Westminster: da qui l’idea di provare a convincere anche gli ultimi refrattari e portare a casa finalmente un sì dal Parlamento.

Da lunedì riprendono infatti i voti alla Camera dei Comuni: anche in questo caso si tratta di “voti indicativi” che potrebbe portare alla creazione di un cosiddetto “piano B”, con un accordo diverso da quello siglato da May e UE ma che comunque porterebbe il Regno Unito fuori dall’Unione Europea evitando il caos del “no deal”.

La premier, che non si è dimessa nonostante la terza bocciatura, potrebbe però incassare l’ennesima sconfitta con un quarto voto: a quel punto sarebbe quasi impossibile non dimettersi.

Su tutto aleggia la data del 12 aprile, ultimo termine entro il quale Londra dovrà decidere se chiedere un’altra proroga a Bruxelles (che dal canto suo ha già detto di essere favorevole) o tentare un’uscita “no deal”.

L’ipotesi spaventa un po’ tutti sotto l’ombra del Big Ben. Secondo il ministro della Giustizia David Gauke, in caso di un voto sul “piano B” per una “Brexit soft” (che comprenderebbe la permanenza della Gran Bretagna nell’unione doganale europea), la premier non potrebbe dire no e dovrebbe accettarlo, tirando le somme (cioè dando le dimissioni).

Per May significherebbe una sconfitta e forse la fine della carriera politica: secondo un sondaggio pubblicato dal Mail on Sunday, in caso di elezioni anticipate, il partito laburista avrebbe il 41% delle preferenze contro il 36% dei tory, con il capofila dei brexiteers Boris Johnson primo al 15%.