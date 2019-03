Brexit, May sempre più in bilico

editato in: da

(Teleborsa) – Theresa May è sempre più in bilico dopo la seconda bocciatura dell’accordo con l’UE sulla Brexit e i 5 milioni di firme raccolte dalla petizione per la revoca dell’art.50. Secondo il Sunday Times sarebbero almeno sei i ministri di peso che vorrebbero le sue dimissioni, con un premier ad interim che completi il processo della Brexit.

Le tensioni all’interno del gabinetto crescono di ora in ora, come riporta tutta la stampa britannica, specialmente alla luce della grande manifestazione che ha visto sfilare a Londra oltre 1 milione di persone per chiedere un referendum bis.

Se la Bbc parla di generiche “pressioni” sulla premier, il Sun va più deciso. “Abbiamo sempre sostenuto Mrs May da quando è diventata primo ministro, ma ora ha perso il sostegno di gran parte del paese e del partito”, si legge nell’editoriale che campeggia in prima pagina e dove si chiede una data per le sue dimissioni.

Il nome che circola di più come suo possibile sostituto è quello del vice David Lidington, ma si fanno i nomi anche di Michael Gove, esponente di punta del movimento pro-Brexit nel referendum del 2016, e del ministro degli Esteri Jeremy Hunt.

Tutto alla vigilia della riunione di gabinetto che si terrà in mattinata e che potrebbe segnare la fine del governo May. Secondo quanto dichiarato dal deputato Nigel Evans alla BBC Radio 4 May dovrebbe riuscire a chiudere l’accordo da lei voluto e poi dimettersi.