Brexit, May presenta il Piano B ma il rischio fallimento è dietro l’angolo

(Teleborsa) – Corsa contro il tempo e margini sempre più stretti per Theresa May che, dopo la sonora bocciatura rimediata martedi scorso dai Comuni, lavora senza sosta alla nuova bozza dell’accordo – il cosiddetto Piano B della Brexit – che deve essere presentata a Westminster entro oggi, lunedì 21 gennaio e votato il 29 gennaio.

L’inquilina di Downing Street cerca dunque di aprire al dialogo con le opposizioni ma il rischio, piuttosto alto, è quello di finire ancora una volta in un vicolo cieco. Al momento infatti la situazione sembra ancora piuttosto lontana da una soluzione in grado di sbloccare l’accordo con l’Ue e sono in tanti ad anticipare la bocciatura del piano B prima ancora che sia presentato.



VERSO UN NUOVO REFERENDUM?- Intanto, l’ipotesi di un nuovo referendum divide intanto il partito di Corbyn. Diversi ministri-ombra si sono detti contrari ma 71 deputati hanno firmato una lettera a favore

Labour,l’ultimatum di Corbyn – Se la Premier non accetta un compromesso su una nuova proposta di accordo per una Brexit più soft che includa la permanenza del Regno nell’unione doganale, il Labour – ha detto il leader dell’opposizione – è pronto a presentare una nuova mozione di sfiducia per arrivare a elezioni anticipate ma anche a valutare l’opzione di “una nuova consultazione pubblica”. Ossia di un referendum bis.