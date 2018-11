Brexit, May prepara il terreno per l’addio e avverte il Parlamento: “Restare in Ue non è un’opzione”

editato in: da

(Teleborsa) – Con accordo o senza accordo? Sul presente, ma soprattutto sul futuro della Gran Bretagna pesa una incognita come una Spada di Damocle. La partita più delicata di Theresa May si gioca in Parlamento, chiamato a decidere prima di Natale, se la Gran Bretagna lascerà l’Unione europea a marzo con l’ accordo raggiunto tra Londra ed Ue o senza, nonostante il potenziale impatto catastrofico.

MAY AVVISA IL PARLAMENTO: “FUTURO NELLE VOSTRE MANI” – “Deciderà il parlamento… Ho negoziato quello che penso sia un accordo davvero buono per il Regno unito”, ha detto la Premier che nel contempo ha respinto gli appelli a un secondo referendum sulla Brexit o a un rinvio del divorzio se l’intesa verrà respinta con il voto dell’11 dicembre, come tra l’altro da più parti si ipotizza.

“RESTARE DENTRO UE NON E’ OPZIONE” – “Ci troveremmo semplicemente in un periodo di maggiore incertezza e divisioni”, ha detto, aggiungendo: “Restare dentro la Ue non è un’opzione, perciò ciò che dobbiamo guardare è la migliore opzione al di fuori della Ue perchè la gente ha votato per lasciare la Ue”.