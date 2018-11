Brexit, May avvisa: “Se saltassi io, i negoziati non sarebbero più facili”

editato in: da

(Teleborsa) – Una strada tutta in salita per Theresa May che, tuttavia, non si fa da parte e avverte i falchi Tory ribelli intenzionati a sfiduciarla: non avremmo un accordo migliore da Bruxelles sulla Brexit se fossi sostituita.

Un cambio di cavallo “non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l’aritmetica parlamentare”, dice la premier a SkyNews.

May esclude dunque di dimettersi, dice di non esser distratta dagli “insulti” e stima anche che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 deputati per rimettere ai voti la sua leadership nel Partito Conservatore.

La Premier, dunque. tira dritto. “Credo con ogni fibra” del mio essere che l’intesa sulla Brexit raggiunta con Bruxelles sia “quella giusta”. Lo ha detto parlando ai media da Downing Street rivendicando di aver negoziato “nell’interesse nazionale, non in un interesse di parte e sicuramente non nell’interesse delle mie ambizioni politiche”, sottolineando di capire le ragioni di chi si è dimesso, ma non ha alcuna intenzione di fare passi indietro.

L’accordo, assicura, onora il mandato referendario pro Brexit. “Questo accordo è nell’interesse della nazione, possiamo garantirlo solo se restiamo uniti. Se non andiamo avanti con questa intesa, nessuno sa cosa accadrà, si aprirà un percorso profondamente incerto” ha aggiunto.