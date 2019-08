Brexit, Macron: soluzione su backstop entro 30 giorni

editato in: da

(Teleborsa) – “Non possiamo accettare” che l’accordo sulla Brexit “rimanga così”, includendo il “backstop” sul confine irlandese che invece “deve essere cancellato”: aveva detto ieri il Premier britannicoBoris Johnson che oggi, giovedì 22 agosto, è stato ricevuto all’Eliseo dal Presidente francese Macron che si è allineato alla Cancelliera tedesca Merkel.

Entrambi, infatti, si sono detti disposti a prendere in considerazione qualsiasi proposta alternativa credibile e realistica Johnson sia in grado di avanzare. Il Presidente francese ha detto che con “buona volontà” è possibile arrivare a una soluzione “intelligente” in trenta giorni, ma solo se l’alternativa proposta da Londra tutelerà la stabilità e la pace in Irlanda e l’integrità del mercato unico “sul quale è fondato il progetto europeo”.