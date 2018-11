Brexit, l’Ue lavora al piano B. Novità sui visti

editato in: da

(Teleborsa) – Unione Europea e Gran Bretagna avanti adagio nei negoziati per evitare la cosiddetta “hard Brexit” o “no deal Brexit”, ossia l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue senza un accordo. Da Bruxelles, dove si è tenuta una riunione del commissari presieduta dal capo negoziatore per l’Unione, Michel Barnier, fanno sapere che le trattative stanno procedendo intensamente e che, anche se ci sono stati progressi, l’accordo non è alle porte.

Il problema principale resta sempre quello della gestione dei confini tra Irlanda del Nord. Il “piano di backstop” continua a raccogliere posizioni divergenti, paralizzando di fatto l’intera negoziazione. Secondo Bloomberg entro la giornata di oggi, 13 novembre, il Governo britannico dovrebbe completare il testo sul “backstop” per approvarlo nella giornata di domani o dopodomani. Questa indiscrezione ha messo di buonumore la sterlina, balzata sia nei confronti del dollaro che dell’euro.

Intanto la Commissione europea continua a lavorare sul cosiddetto “piano B”, quello cioè del mancato accordo di divorzio. Tra le proposte annunciate quella di esentare dall’obbligo di visto i cittadini britannici in caso di permanenza breve nell’Unione. Ovviamente, a patto che Londra riservi lo stesso trattamento ai cittadini europei. La proposta entrerebbe in vigore in caso di mancato accordo a partire dal 30 marzo 2019.