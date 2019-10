Brexit, in discussione il libero scambio: i rischi del no deal

editato in: da

Lo spettro della Brexit con “no deal” ha smosso le acque della politica di Gibilterra, uno dei territori d’Oltremare del Regno Unito e una delle zone europee più strategiche.

In queste ore a Gibilterra si sta votando per rinnovare il Parlamento locale (composto da 17 membri). Una volta formato l’organo, sarà poi proclamato il “chief minister”, vale a dire il capo del governo gibilterrino. Secondo il calendario, però, i cittadini avrebbero dovuto recarsi alle urne a dicembre e non a ottobre.

A decidere l’anticipazione del voto è stato Fabian Picardo, il ministro in carica. La scelta è stata operata per far si che Gibilterra, in caso di “hard Brexit” (la questione britannica dell’uscita dall’Ue si risolverà definitivamente il 31 ottobre 2019), non si faccia trovare impreparata a ogni genere di scenario.

Gibilterra è una piccolissima penisola, collocata nella punta meridionale della Spagna – a poche miglia nautiche dal Marocco – e inserita nella lista delle Nazioni Unite dei territori non autonomi. La sua superficie è di circa 6,8 km quadrati, ospita poco più di 30mila abitanti ed è sottoposta a un regime speciale all’interno dell’Ue.

Seppur non rientra nell’unione doganale europea, il suo confine può essere liberamente oltrepassato dai cittadini iberici. Si stima che quotidianamente siano più o meno 10mila le persone che vanno e vengono per motivi lavorativi. Diversi anche i britannici che raggiungono la Spagna da Gibilterra. Oltre al ‘via vai’ libero di persone, c’è quello che interessa ogni tipologia di prodotto commerciale.

Con la Brexit tale libertà di circolazione potrebbe subire degli interventi restrittivi con un aumento di controlli sia sugli individui sia sulle merci, provocando disagi. Per cercare di scongiurare una prospettiva del genere e, anche in caso di ‘hard Brexit’, proseguire con le dinamiche attualmente in vigore, Fabian Picardo ha preferito anticipare le elezioni, a cui sono chiamati circa 24mila cittadini gibilterrini.

Lo scopo governativo dichiarato è quello di dare a Gibilterra un esecutivo forte e pienamente legittimato – e non un esecutivo più ‘debole’ in via d’uscita – in vista dello spinoso passaggio della Brexit.

La posizione dei cittadini gibilterrini è chiara fin dal 2016 quando al referendum su Brexit il 96% dei votanti aveva dato la preferenza per il “Remain”, ossia la permanenza del Regno Unito in Europa. Anche perché il profilarsi della Brexit potrebbe aprire a nuove rivendicazioni territoriali di Madrid in merito alla penisola.

Solo qualche anno fa dalla capitale spagnola erano giunte pressioni per una soluzione di sovranità condivisa tra Spagna e Regno Unito. Una prospettiva che potrebbe tornare d’attualità ma che non è assolutamente vista positivamente da Gibilterra e dai suoi abitanti.