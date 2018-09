Brexit, Lagarde: Londra viaggia su una strada piena di insidie

editato in: da

(Teleborsa) – Una Brexit senza accordo con l’Unione europea “avrebbe costi pesanti per il Regno Unito”. E’così che la pensa Christine Lagarde, direttore Fondo Monetario Internazionale. (FMI)

Alla presentazione del rapporto annuale sull’economia britannica, la Lagarde spiega che Londra faticherebbe a superare il tasso di crescita dell’1,5% negli anni a venire. “Sarebbe uno choc e avrebbe inevitabilmente una serie di conseguenze in termini di riduzione della crescita futura. Confrontando i possibili scenari successivi alla Brexit con le performance raggiungibili nel mercato unico, tutti gli esiti avranno costi per l’economia britannica e, in misura minore, anche per l’Ue”.