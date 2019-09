Brexit, Juncker: “Rischio No Deal è reale e permane”

editato in: da

(Teleborsa) – Il rischio di una Brexit “no deal” (senza un accordo) è “reale” e “permane” nel contesto europeo. Lo ha detto il Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker all’Europarlamento, in una relazione sul colloquio intrattenuto lunedì 16 settembre con il Premier britannico Boris Johnson.

L’incontro – si era detto – è stato costruttivo ma non sono emerse nuove proposte da parte di Londra. Dal canto suo il leader britannico è impegnato in questi giorni sul fronte interno, in attesa della decisione dell’Alta Corte sulla scelta di chiudere il Parlamento.

“Un accordo è sempre auspicabile e possibile”, ha concluso Juncker, commentando “magari il no deal alla fine sarà la scelta del governo britannico ma non sarà mai la scelta dell’UE“.

(Foto: Etienne Ansotte – © Unione Europea)