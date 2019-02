Brexit, Juncker: “No Deal possibile”. May temporeggia e pensa alla proroga

editato in: da

(Teleborsa) – Tic, tac: il 29 marzo – data ufficiale del Leave – si avvicina a grandi passi e il rumore dell’orologio che scandisce le ore che avanzano e il tempo che stringe diventa un assedio.

BRUXELLES CHIAMA, LONDRA ANCORA NON RISPONDE – Sulla Brexit, infatti, si va avanti piano, in pratica quasi fermi: a Bruxelles non è ancora il tempo delle svolte mentre dalle parti di Londra aumentano le, fibrillazioni politiche. Si consuma così l’ennesima giornata interlocutoria segnata da un lato dall’incontro definito “costruttivo”, ma non risolutivo.

JUNCKER: “NO DEAL POSSIBILE” – “Stiamo facendo tutti gli sforzi perché” la Brexit “sia organizzata, in modo civile, ordinato e ben pensato, ma non ci siamo ancora – fa sapere il Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, nel suo intervento al Comitato economico e sociale -. Perché al Parlamento britannico votano sempre contro qualcosa, non c’è mai una maggioranza a favore. Se ci sarà un no deal, e non lo posso escludere, ci saranno enormi conseguenze. Cerchiamo di evitare il peggio, ma non sono molto ottimista”.

Altrettanto preoccupato il leader laburista Jeremy Corbyn: “Il pericolo di una Brexit senza accordo è molto serio e presente”. All’uscita dal suo incontro con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier, Corbyn ha parlato di “discussioni franche e informative” con la Commissione.

LA STRATEGIA DELLA MAY – Secondo il leader laburista il problema è che Theresa May “insiste sul suo accordo che è già stato sconfitto pesantemente” e “cerca di mantenere la minaccia di un no deal sul tavolo”. Lo scopo della Premier, accusa Corbyn, sarebbe arrivare a ridosso del 29 marzo, scadenza prefissata per la Brexit, e poi imporre al Parlamento britannico un aut aut: o il mio accordo o il temutissimo divorzio no deal.

Tradotto: la speranza della Premier era che con l’avvicinarsi della scadenza del 29 marzo alcuni deputati si sarebbero convinti a votare l’accordo stretto dal governo con l’Europa, spaventati dall’ipotesi dalle certificate conseguenze catastrofiche di un ‘no-deal’ o addirittura dalla permanenza del Regno Unito nell’UE. Ma al momento la strategia appare debole e rischiosa.



May temporeggia e pensa alla proroga – Intanto, un mare di incertezza, una cosa è sicura: Theresa May è sempre più all’angolo e sarebbe pronta a chiedere una proroga, presumibilmente di 3 mesi. Opzione prevista dall’articolo 50 del Trattato che regola le procedure di uscita di uno stato membro: i due anni di negoziati possono essere prolungati, ma “serve la richiesta del Regno Unito e l’approvazione unanime dei 27”.