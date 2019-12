Brexit, Johnson già a lavoro: 20 dicembre iter di ratifica al via

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la netta affermazione alle elezioni, Boris Johnson, come ribadito fin dalla prima ora, preme l’acceleratore sulla Brexit, piatto forte della sua strategia, vincente, come hanno decretato i numeri.

Sarà riavviato venerdì 20 dicembre, l’iter per la ratifica parlamentare a Westminster della legge sul recesso del Regno Unito dall’UE (Withdrawal Bill), che include l’accordo di divorzio raggiunto da Johnson con Bruxelles. La conferma ufficiale arriva da Downing Street.

“Inizieremo il processo prima di Natale” come promesso, ha detto un portavoce. L’approvazione finale, scontata dati i nuovi rapporti di forza alla Camera dei Comuni, con Bojo che può contare sulla maggioranza assoluta, è poi prevista entro la scadenza del 31 gennaio 2020.

Intanto, il Premier è già al lavoro a Downing Street sull’indicazione dei Ministri, che dovrebbero per ora essere in gran parte confermati rispetto alla compagine pre voto, in attesa di un ampio rimpasto a Brexit formalizzata, dunque a febbraio.