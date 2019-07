Brexit, Johnson avvisa UE: “Rivedere condizioni accordo. O usciremo”

editato in: da

(Teleborsa) – Chissà cosa starà pensando Theresa May, la vittima politica più illustre della Brexit, ora che ha passato la “palla” a Boris Johnson, chiamato al difficile compito di decidere il finale di quello che, nei mesi, è diventato un vero e proprio psicodramma.

Una cosa è certa: il nuovo Premier britannico, ha varcato la soglia di Downing Street con la determinazione di trascinare Londra fuori dalla UE il 31 ottobre senza se e senza ma. Almeno stando a quanto dichiarato a parole, nessun rinvio. “Faremo un nuovo accordo e sarà un accordo migliore”, aveva detto nel suo primo discorso da Premier, mandando un messaggio piuttosto chiaro dalle parti di Bruxelles.

La strada tracciata da Johnson è chiara: “cercare un accordo” con l’UE sulla Brexit, ma solo a condizione di poter rinegoziare l’intesa raggiunta da Buxelles con Theresa May superando il backstop sul confine irlandese. Qualora il tentativo fallisse? Il Regno “uscirà” comunque.

Lo ha ribadito un portavoce di Downing Street. “Non ho date” di nuovi colloqui, ha detto, ma “le basi per discutere sono chiare: l’accordo di recesso non passerà in Parlamento e va riaperto”. Johnson “sarà energico nel cercare un (nuovo) deal, ma se un deal non è possibile, noi usciremo”.

“Sembra aver preso deliberatamente la decisione di mettere la Gran Bretagna in rotta di collisione con l’Unione Europea e con l’Irlanda in relazione ai negoziati sulla Brexit”, ha commentato Simon Coveney, vicepremier e ministro degli Esteri di Dublino, subito dopo le dichiarazioni del nuovo Primo ministro.

Nel frattempo, è arrivato l’invito del Presidente francese Emmanuel Macron che aspetta il neo Premier a Parigi per affrontare la questione Brexit. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo, precisando che i due si vedranno nelle “prossime settimane”, “nel rispetto delle esigenze dell’Unione europea”. Secondo le stesse fonti, Macron e Johnson si sono parlati per telefono, dopo la nomina a Downing Street.