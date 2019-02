Brexit, imprese: 1 su 3 pensa a delocalizzare proprio business o ha già deciso

editato in: da

(Teleborsa) – Monta la paura Brexit, e un’ impresa britannica su tre sarebbe pronta a trasferirsi all’estero o ad aprire una sede oltre i confini del Regno Unito. A sostenerlo è l’Institute of Directors, che ha compiuto l’indagine su di un campione composto di 1.200 manager.

Di questi, il 16% avrebbe assicurato di aver già trovato la destinazione verso cui delocalizzare i propri affari sulla scia della procedura di divorzio dall’Unione. Un altro 13%, invece, ha sottolineato come starebbe vagliando situazioni analoghe.

La scelta di portare il proprio business fuori dal Regno Unito, risulterebbe più netta fra le grandi aziende rispetto alle piccole: di queste, solo il 12% avrebbe in mente di compiere questo passo, contro il dato di uno su quattro per le aziende di grandi dimensioni. In ogni caso, il 91% del campione avrebbe individuato come destinazione ultima della delocalizzazione un altro paese dell’Unione europea.

Sempre secondo l’analisi, i settori maggiormente coinvolti sarebbero quello della finanza, del manifatturiero e della ricerca.