Brexit, il Regno Unito fa la voce grossa a poche settimane dal termine

(Teleborsa) – A poche settimane dal 31 ottobre, scadenza prevista per l’uscita dall’Unione Europea, la Gran Bretagna fa la voce grossa: “compromesso da parte dell’Ue oppure sarà uscita senza accordo”.

Così dicono fonti britanniche, ricordando che oggi il negoziatore per la Brexit David Frost ed il suo team sono di nuovo a Bruxelles per andare avanti nelle trattative. Secondo le stesse fonti “questa è l’opportunità per chiudere un accordo: un’intesa che sia sostenuta dai parlamentari e che prevede compromessi da tutte le parti”.