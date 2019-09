Brexit, il premier lussemburghese: “È un incubo”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Brexit si è trasformata in un incubo“. È un passaggio della conferenza stampa che il premier del Lussemburgo Xavier Bettel ha tenuto da solo dopo l’incontro con Boris Johnson e dopo che il premier britannico si era rifiutato di partecipare all’incontro con la stampa per la presenza di manifestanti anti-Brexit.

“Non credo fosse corretto” partecipare a un conferenza stampa destinata “chiaramente” a essere disturbata “da molto rumore”, ha spiegato il primo ministro inglese che ha lasciato la sala stampa allestita all’aperto.

Secondo la Bbc e il Guardian, che citano fonti governative, Johnson avrebbe chiesto di tenere la conferenza all’interno: parlando coi giornalisti dopo gli incontri con i vertici UE, il premier inglese ha detto che la Gran Bretagna avrebbe lasciato l’Unione “come Hulk”.

Bettel però non si è tirato indietro e ha risposto alle domande dei giornalisti indicando la sedia lasciata vuota dal collega, chiarendo che “l’unica soluzione” era l’accordo raggiunto con la ex premier Theresa May e che “al momento non ci sono proposte concrete sul tavolo”.

L’Unione Europea “ha bisogno di più di semplici parole. Abbiamo bisogno di proposte scritte e il tempo stringe, quindi è ora di smettere di parlare e di agire”, ha detto il premier lussemburghese che ha chiuso sottolineando un altro punto. “Non accetteremo alcun accordo che vada contro il mercato unico europeo”, ha concluso.

(Foto: © Ineta Alvarado/123RF)