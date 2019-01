Brexit, il Parlamento UK dice No. Bocciato il piano May di uscita morbida da Ue

editato in: da

(Teleborsa) – No 432, a favore 202. Il Parlamento britannico ha bocciato il piano della Premier Theresa May per l’uscita morbida della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Niente accordo, quindi, come tutto sommato era nelle previsioni. La Premier va così incontro a un voto di sfiducia, anche se la Premier sembrerebbe ecisa ad andare avanti. Quel che è certo è che la “spaccatura” interessa tutte le forze politiche del Paese.