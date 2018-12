Brexit, il fantasma del No Deal sul divorzio: “50% di possibilità di restare in Ue”

editato in: da

(Teleborsa) – Il divorzio tra Regno Unito ed Unione Europea diventa sempre più un enigma. Una partita delicatissima il cui esito è tutt’altro che scritto, che adesso si gioca a viso aperto. Ad uscire allo scoperto, infatti, è Liam Fox, Ministro del Commercio oltre che brexiter dagli albori. E’ lui ad avvertire, senza troppi giri di parole, che se il piano May dovesse essere respinto dal Parlamento di Westminster, a gennaio, c’è un buon 50% di possibilità che il 29 marzo non ci sia nessun divorzio.

Dopo l’intesa raggiunta dalla premier britannica May con Bruxelles, infatti, strada tutta in salita: il voto di ratifica alla Camera dei Comuni, previsto in prima battuta l’11 dicembre, è stato rinviato dalla stessa May che aveva fiutato nell’aria odore di una sonora sconfitta.

SUL DIVORZIO IL FANTASMA DEL “NO DEAL” – Ovviamente, sulla carta, la bocciatura del piano May in Parlamento non escluderebbe l’avvio della Brexit il 29 marzo. Ma sarebbe un divorzio con l’Ue senza intese, quindi un vero e proprio salto nel buio e tanti punti interrogativi, che in molti vorrebbero evitare.