Brexit, i 27 Paesi Ue plaudono all’accordo con la Gran Bretagna

(Teleborsa) – L’intesa raggiunta dal Theresa May con l’Ue sulla Brexit sembra piacere ai 27 ambasciatori europei. Il testo dell’accordo per l’uscita fuori dall’Unione Europea della Gran Bretagna, infatti, sembra aver ricevuto ‘ampio sostegno’ in attesa del via libera formale che dovrebbe arrivare oggi, 19 novembre 2018, dai ministri al Consiglio affari generali.

In sospeso ci sarebbe solo l’eventuale estensione del periodo di transizione, che è ancora indicato con ’20XX’.

Intanto la premier inglese Theresa May continua a tenere duro, mostrando di non temere i conservatori pronti a sfiduciarla. Un cambio di cavallo “non renderebbe i negoziati più facili, né cambierebbe l’aritmetica parlamentare”, dice a SkyNews.

La May esclude dunque di dimettersi, dice di non esser distratta dagli “insulti” e stima anche che al momento non sia stato raggiunto il quorum di 48 deputati per rimettere ai voti la sua leadership nel Partito Conservatore.