Brexit, Honda chiude impianto inglese nel 2022

(Teleborsa) – E un altro grande dell’industria soccombe all’ombra della Brexit. Questa volta, dopo Nissan, Sony e Dyson e Panasonic, a preparare la propria dipartita dal suolo inglese è Honda. Il colosso giapponese non continuerà la produzione del suo modello Honda Civic all’interno dell’impianto di Swindon, unico sito produttivo della casa automobilistica nel Vecchio Continente.

All’interno dello stabile si producono attualmente 100mila Civic destinate al mercato globale e vi lavorano circa 3500 operai che rischieranno ad oggi il loro posto di lavoro. La produzione dovrebbe migrare in Giappone.

La società nipponica dovrebbe, per ora, continuare a mantenere il suo team di Formula1 nel Regno Unito così come non si sono sentiti ripensamenti repentini per quel che riguarda il suo quartier generale europeo, che dovrebbe rimanere a Bracknell, nel Berkshire.

A rivelare l’indiscrezione, probabilmente confermata martedì 19 febbraio in maniera ufficiale, è Sky News – poi ripresa dall’intera stampa britannica – che cita fonti interne all’azienda ma per ora il portavoce Honda non ha voluto commentare la notizia.