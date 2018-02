Brexit, FT: UE pronta a sanzionare il Regno Unito se minaccerà l’economia europea

(Teleborsa) – I leader europei starebbero vagliando l’ipotesi di sanzionare il regno Unito qualora dovesse indebolire l’economia europea dopo la Brexit.

Lo afferma il Financial Times citando un documento strategico nel quale Bruxelles mette in guardia i 27 Paesi UE sulla possibile concorrenza sleale della Gran Bretagna, considerata un’economia “troppo grande e troppo vicina” per essere un semplice partner commerciale.

Per questo il documento avrebbe già delineato le possibili misure per evitare “danni” da parte di Londra all’economia del Vecchio Continente. Tra queste l’inclusione del Paese nella black list fiscale e sanzioni contro società che ricevono aiuti di Stato.