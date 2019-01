Brexit, FMI avvisa: “No deal rischio più significativo per economia inglese”

editato in: da

(Teleborsa) – ”Tutti gli accordi sulla Brexit comportano dei costi per l’economia inglese, più alti sono gli impedimenti più alti sono i costi. Una Brexit no-deal è il rischio più significativo per l’economia inglese”. Lo ha detto il portavoce del Fmi, Gerry Rice che ha parlato anche dei costi dello shutdown negli Usa che prosegue da 26 giorni, diventando il più lungo di sempre, a causa dello scontro in atto tra il Presidente Trump e i Democratici sul muro al confine con il Messico, per il quale il Tycoon ha chiesto un finanziamento di 5,7 miliardi di dollari che il Congresso non è intenzionato a stanziare.

Il costo per le casse statunitensi, inizialmente stimato in poco più di un miliardo a settimana, è stato rivisto al rialzo e le cifre stanno letteralmente lievitando: circa 2 miliardi ogni sette giorni. In pratica, se protrarsi sino a fine mese, solo a gennaio sarebbe andato in fumo lo 0,5% del pil statunitense, con il rischio che i dati di crescita del primo trimestre segnino lo 0%.

“E’ presto per fare una valutazione economica dell’impatto dello shutdown. Più lungo è, più grande sarà l’impatto sull’economia”, “incoraggiamo un compromesso” per riaprire il governo.